В Петербурге школьник угрожал сверстнику травматическим пистолетом отца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали школьника, который взял у своего отца травматический пистолет и угрожал им своему сверстнику, в отношении отца мальчика составлен протокол о нарушении правил хранения оружия, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления МВД по городу и Лениградской области.

Как отмечается в сообщении ведомства, инцидент произошел в пятницу в Московском районе города. "В результате выезда установлено, что между подростками, 12 и 13 лет, произошел конфликт, в ходе которого один из них угрожал оппоненту травматическим пистолетом, который взял у своего отца", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что подросток был задержан и доставлен в полицию для разбирательства. "Травматическое оружие изъято. В отношении отца мальчика составлен административный протокол по части 6 статьи 20.8 КоАП РФ ("Нарушение правил хранения оружия"). Несовершеннолетний поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.