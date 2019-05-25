Советский штурмовик ИЛ-2 установят возле Кургана Славы под Минском

МИНСК, 25 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Советский штурмовик времен Второй мировой войны ИЛ-2 установят у подножия мемориального комплекса "Курган Славы" под Минском к 3 июля, когда в Белоруссии будут масштабно отмечать День независимости и 75-летие освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Об этом рассказали в Федерации профсоюзов Белоруссии.

Боевые самолеты именно этой модели участвовали в крупнейшей наступательной операции "Багратион", в результате которой летом 1944 года Белоруссия была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Новый экспонат, который пополнит экспозицию военной техники времен войны на территории мемориала, станет ему подарком, ведь в 2019 году "Курган Славы", памятник Великой Отечественной войны, празднует свое 50-летие.

"Мы ведем переговоры, чтобы к 3 июля у подножия Кургана Славы, рядом с танками появился самолет Ил-2, участвовавший в операции "Багратион", который будет поставлен на постамент", - рассказал начальник главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Артем Игнатенко. Белорусская организация не первый год проводит работы по реконструкции "Кургана славы" и благоустройству территории вокруг монумента. Игнатенко рассказал, что в Белоруссии не сохранилось ни одного оригинального Ил-2, поиски этого военного самолета начались в декабре прошлого года и привели инициативную группу в Россию. Фрагменты этой модели были обнаружены еще в 2003 году в болотах Ленинградской области, пролежав много лет в земле, Ил-2 сохранился частично, поэтому будет реконструирован. "Собирали его детали по всей России, - рассказал специалист. - Оригинальными останутся бронекорпус, шасси и хвостовая часть". В настоящее время ведутся переговоры с российской стороной о доставке штурмовика в Белоруссию. После того как бомбардировщик прибудет в Минск, произведут его окончательную сборку и установят на постамент.

Примечательно, что в апреле 2018 года другой штурмовик Ил-2, поднятый почти шесть лет назад со дна озера под Мурманском, залетал в Минск по дороге на Берлин для участия в историческом авиашоу. После реставрации его заново научили летать, самолет стал вторым действующим подобным штурмовиком, прозванным "черной смертью", "летающим танком".

Великий символ памяти

Мемориальный комплекс "Курган Славы" возведен на 21-м километре трассы Минск-Москва в память о событиях июля 1944 года. Именно в этих местах была успешно проведена крупномасштабная операция "Багратион", сыгравшая знаковую роль в ходе Великой Отечественной войны и получившая название "Минский котел". Здесь была разгромлена 105-тысячная группировка армии Гитлера. В 2017-2018 годах возле мемориала были установлены восемь стел, на которых размещена информация об операции "Багратион" на русском и белорусском языках.

Первая горсть земли в подножие Кургана была положена 30 сентября 1966 года, с того дня землю к мемориалу люди стали привозить из всех белорусских городов и сел, затем ее доставили делегации из городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, из Брестской крепости и других памятных мест, связанных с подвигом народов СССР в годы войны. Торжественное открытие мемориала состоялось 5 июля 1969 года - в 25-ю годовщину освобождения Белоруссии.

Мемориал представляет собой 71-метровое сооружение-курган, который венчает четыре устремленных ввысь штыка. Они - символы четырёх фронтов, освободивших республику. Штыки стоят в центре кольца, на котором изображены семь мужских лиц-защитников Отечества. Рядом с самим Курганом на площадке установлены образцы боевой техники, принимавшей участие в разгроме немецких захватчиков. Среди них танк Т-34-85, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, противотанковая пушка ЗИС-2 образца 1941 года, пушка ЗИС-3 1942 года, дивизионное орудие Д-44 1944 года.