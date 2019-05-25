В Пекине презентовали сборник статей в честь 70-летия дипотношений России и Китая

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Презентация книги "Дружба из поколения в поколение", посвященной 70-й годовщине установления дипломатических отношений России и Китая, состоялась в субботу в посольстве РФ в Пекине. Сборник, состоящий из 31 статьи, опубликован в двух версиях - на русском и китайском языках.

"Это издание поистине проникнуто духом многовековой искренней дружбы между нашими народами", - сказал на презентации посол РФ в КНР Андрей Денисов. "Я уверен, что книга найдет благодарного читателя не только среди специалистов по России и Китаю, она будет интересна широкому кругу общественности - именно поддержка со стороны общества, со стороны народа, простых людей наших стран стала, в конечном счете, ключевым фактором, который позволил вывести двусторонние отношения на нынешний небывало высокий уровень", - подчеркнул посол.

Как сказал присутствующий на презентации заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, "этот год знаменуется 70-летием установления дипотношений России и КНР". По его словам, "выход книги в свет именно в это время имеет большое значение". "Я внимательно прочитал книгу. Некоторые описанные эпизоды двусторонних отношений оставили очень глубокое впечатление", - указал Лэ Юйчэн.

В свою очередь главный редактор сборника с российской стороны Сергей Гончаров отметил, что "книга внесет определенный вклад в углубление понимания того, что происходило между двумя странами". "Я очень интересуюсь историей советско-китайских и российско-китайских отношений, - рассказал Гончаров. - Но могу признаться, и это очень приятно, что из тех статей, которые включены в книгу, я узнал много нового - таких вещей, о которых я раньше даже и не подозревал".

Главный редактор также подчеркнул, что авторы книги - дипломаты, политики, эксперты, ученые, представители средств массовой информации, молодежи двух стран - "старые друзья", которые вместе работали над созданием сборника. В его состав в том числе вошла статья руководителя представительства ТАСС в Пекине Андрея Кириллова под названием "ТАСС: рядом с историей".

Книга "Дружба из поколения в поколение" была подготовлена Китайско-российским комитетом дружбы, мира и развития при поддержке департамента Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел КНР и посольства России в Китае.