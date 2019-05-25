Первый инклюзивный фестиваль спорта прошел в Чите

ТАСС, 25 мая. Финал первого инклюзивного фестиваля спорта "Жизнь без границ-2019" для детей с инвалидностью прошел в Чите, сообщила в субботу пресс-служба правительства Забайкальского края.

"1,3 тыс. забайкальцев задействованы в проекте "Толерантность. Люди с особыми потребностями", направленном на преодоление равнодушного отношения общества к проблемам инвалидов. Одним из ключевых мероприятий проекта стал первый инклюзивный фестиваль спорта "Жизнь без границ-2019", финал которого прошел 25 мая", - сообщается на сайте краевой администрации.

Участниками соревнований по бочче, бадминтону, шашкам, волейболу сидя стали ученики седьмых классов школ краевой столицы, а также воспитанники специальных коррекционных школ-интернатов.

"На протяжении этого учебного года в 15-и школах Читы мы проводили мероприятия, направленные на снижение уровня равнодушного отношения к проблемам инвалидов и расширение инклюзивного образования. Также было организовано обучение преподавателей в заочной школе по теме "Инклюзия в образовательных учреждениях и взаимодействие с инвалидами". Кроме фестиваля спорта, в рамках проекта планируется провести детский творческий конкурс "Жизнь без границ", - процитировали в пресс-службе руководителя проекта Игоря Цветкова.

Проект "Толерантность. Люди с особыми потребностями" реализуется в Чите на средства президентского гранта, размер которого составляет 480 тыс. рублей. Проект ставит перед собой цель развить физическую культуру среди людей с инвалидностью. Кроме того, он расширяет сотрудничество вузов учебных заведений в вопросах участия детей с инвалидностью в спортивной жизни.

В 2018 году обладателями президентских грантов стала 21 некоммерческая организация (НКО), представляющая Забайкальский край, благодаря чему в регион было привлечено более 42 млн рублей. За счет президентских грантов в регионе за последние три года создано более 100 рабочих мест.