Акция в честь перехода на цифровое ТВ прошла во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 мая. /ТАСС/. Акция "Запуск цифровых воздушных змеев" прошла в субботу во Владикавказе на набережной реки Терек по случаю перехода Северной Осетии с аналогового на цифровое телевещание. Об этом ТАСС сообщили в комитете Северной Осетии по связи и информационным технологиям.

"Акция "Запуск цифровых воздушных змеев" состоялась сегодня во Владикавказе на набережной реки Терек. В ее рамках бывший вратарь сборной России по футболу, министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов провел цифровую зарядку, которая стала символом готовности региона к предстоящему отключению аналогового вещания", - сказал собеседник агентства.

В зарядке участвовали школьники и студенты. После нее волонтеры общественной организации "Добровольцы Кавказа" выпустили в небо воздушных змеев с логотипами 20 каналов, включенных в обязательный федеральный перечень.

Как сообщил агентству руководитель управления по информационным технологиям и связи Северной Осетии Алан Салбиев, переход на цифровое телевизионное вещание в республике пройдет 3 июня. "Все районы готовы к переходу, проведены подворовые обходы, закуплено свыше 2 тыс. единиц оборудования, порядка 20 тыс. консультаций по настройке оборудования, мы откликаемся на каждый вызов и заявку. Ни один житель не останется без внимания, если ему нужна наша помощь и наша поддержка", - заверил он.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.