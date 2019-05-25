Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Более 250 автобусов, троллейбусов, грузовиков и легковых автомобилей приняли участие в параде ретро-транспорта, который прошел в субботу на улицах Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе городского предприятия "Пассажиравтотранс", которое организовало мероприятие.

"Парад начался в 11:40 мск на Морской набережной и завершился в 15:00 мск на Инженерной улице. Теперь весь ретро-транспорт, который участвовал в параде, выставлен на конечной точке маршрута, где все желающие смогут с ним сфотографироваться до 20:00 мск", - сказали в пресс-службе.

В параде, по данным организаторов, приняли участие более 50 раритетных автобусов и троллейбусов. Так, зрители смогли увидеть первый отечественный междугородний автобус ЗИС-127, а также один из пяти сохранившихся в мире экземпляров междугородного автобуса "Экарус" 1972 года выпуска. "Данный автобус был бережно отреставрирован и сохраняется сотрудниками "Пассажиравтотранса", - отметили на предприятии.

Кроме того, в мероприятии принял участие троллейбус СВАРЗ-ТБЭС, который много лет работал в Москве на ВДНХ и был отреставрирован к 850-летию столицы. Были задействованы в параде и автомобили ГАЗ-М1, трофейный немецкий автомобиль DKW с деревянным кузовом, ГАЗ М-20 "Победа".

"На парад, не имеющий по масштабу аналогов в России, собирались раритеты из Петербурга, Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Великого Новгорода, а также из Эстонии, Финляндии и Германии", - отметили в пресс-службе, добавив, что для проезда участников ретро-парада на улицах были введены ограничения движения.

Парад ретро-транспорта входит в программу мероприятий, посвященных Дню города, который отмечается 27 мая. Поскольку День города в этом году выпадает на рабочий день, основные торжественные мероприятия пройдут в субботу 25 мая и воскресенье 26 мая.