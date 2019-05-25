Более 25 тыс. человек посмотрели выступление авиагруппы "Соколы России" в Тамбове

ТАМБОВ, 25 мая. /ТАСС/. Авиашоу с участием пилотажной группы "Соколы России" прошло в субботу в Тамбове в честь предстоящего Дня города и Дня защиты детей. Летчики продемонстрировали воздушный бой на малых высотах и выполнили более 10 фигур высшего пилотажа, передает корреспондент ТАСС.

Открыл мероприятие зрелищный парад участников Всероссийского фестиваля кадетских корпусов, съехавшихся в Тамбов из 24 регионов России. Как рассказал ТАСС руководитель оргкомитета авиашоу Анатолий Сафонов, кадетские шествия предваряют выступления летчиков каждый год. В этом году была серьезно расширена география участников - будущие защитники страны представили Краснодар, Магадан, Пермь, Мурманск, Вологду и другие города России.

Зрители смогли увидеть выступление тамбовской бригады спецназа. Бойцы спрыгнули с парашютами "Арбалет" с высоты более 1 тыс. м и приземлились точно перед зрителями.

На площадке развернулась экспозиция самолетов и вертолетов, а также современной техники радиоэлектронной борьбы тамбовского гарнизона. Также на аэродроме работала военно-полевая кухня.

"Тюльпан" от "Соколов России"

"Воздушная" часть праздника началась с появления дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолетов-заправщиков Ил-78, после которых пролетели стратегические Ту-95МС и Ту-160. Тамбовский смешанный авиаполк в небе представили транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также учебная модификация лайнера Ту-134, на которой экипажи Дальней авиации отрабатывают полетные навыки и оттачивают мастерство.

Под музыку Жан-Мишеля Жарра в воздухе появилась пилотажная группа "Соколы России" на истребителях Су-30 и Су-35. Звено в строю в форме плотного "ромба" промчалось над аэродромом и с ходу ушло в "косую петлю". Затем самолеты заложили боевой вираж и тут же вышли из него с вращением, называемым "бочкой".

"Фигура "ромб" выполняется на скоростях 650 км/ч и требует огромного мастерства. Дистанция между крыльями самолетов - от 3 до 5 м. Высота прохода 200 м. В небе настоящие мужчины, настоящее мастерство, мощь страны, наши "Соколы России", - рассказывал комментировавший авиашоу полковник Игорь Басов.

Сюрпризом от комментатора стала возможность для всех услышать в прямом эфире ведущего пилотажной группы майора Дениса Половко. "Приготовиться, идем на роспуск", - сказал майор, закончив выступление одним из красивейших элементов пилотажа - "Тюльпаном".

Об авиашоу

Авиашоу в Тамбове проводится с 2000 года на аэродроме авиабазы Тамбов - правопреемницей Тамбовского высшего военного училища летчиков им. Марины Расковой, которое долгие годы являлось кузницей российских авиационных кадров.

Традиционно праздник посвящают значимым событиям в жизни города или страны. По данным городских властей, в этом году авиационный парад посетило свыше 25 тыс. зрителей, в небе над Тамбовом пролетели 24 самолета.