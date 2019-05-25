Дефицит патологоанатомов в России составляет почти 3 тыс. человек

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Почти 3 тыс. врачей-патологоанатомов не хватает в медицинских учреждениях России, говорится в отчете "Состояние и основные задачи развития патологоанатомической службы РФ" Минздрава РФ.

"Имеется острая нехватка кадров врачей. В целом по стране не хватает 2891 специалиста врача-патологоанатома с учетом среднего коэффициента совместительства 2,5. Количество среднего медицинского персонала патологоанатомических отделений с учетом среднего коэффициента совместительства 2,5 находится на уровне 28,9% ниже потребности (дефицит 1744 человека)", - сказано в отчете.

В целом по РФ обеспеченность штатными должностями патологоанатомов составляет всего 52%. Кроме того, отмечается также и ухудшение ресурсной базы патологоанатомических отделений. В частности, обеспеченность основным технологическим оборудованием в среднем по стране составляет 32,7% и "все еще остается крайне низкой относительно целевых показателей".

При этом, согласно информации отчета, в 2018 году почти 5%, или чуть больше 22 тыс. заключительных клинических диагнозов не соответствовали реальным причинам смерти. "В 2018 году выполнено 469 тыс. посмертных патологоанатомических исследований (патологоанатомических вскрытий), при этом дефекты оказания медицинской помощи в виде расхождений заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов выявлены в 4,8% случаев", - говорится в отчете.