Британский альпинист умер при спуске с Эвереста

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Британский альпинист Робин Фишер умер утром в субботу при покорении Эвереста (8848 м). Об этом сообщила на своем сайте лондонская газета The Guardian со ссылкой на информацию директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.

Согласно приводимой информации, Фишер состоял в группе из шести человек и успел покорить высочайшую вершину мира, но при спуске пожаловался на плохое самочувствие и скончался на высоте 8600 м. Альпинисту было 44 года.

Ранее непальские власти сообщали, что с начала мая на склонах Эвереста погибли не менее шести человек. По сообщениям The Guardian, причиной их смерти стали тяжелые погодные условия и столпотворение альпинистов по пути на вершину и обратно. Из-за людских "пробок" на маршруте покорители Эвереста слишком долго находятся в той высотной зоне, где крайне велик риск умереть от сердечной недостаточности на фоне огромной усталости, нехватки кислорода и обезвоживания организма.

Фишер стал 20-й по счету жертвой непальских восьмитысячников с начала нынешней весны. За три неполных месяца 10 альпинистов погибли на Эвересте, четверо - на Макалу (8485 м), трое - на Канченджанге (8586 м), и по одному - на Лхоцзе (8516 м), Чо-Ойю (8188 м) и Аннапурне (8091 м).