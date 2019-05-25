Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом телеведущая заявила на своем профиле в Instagram.
"Одна из газет Osterreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде", - написала Кудрявцева.
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Really ???? Сегодня я на первых страницах газет Австрии . Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии . Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно . Оказывается нет . Одна из газет#Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал . Ну что же , будем разбираться в международном суде
В материале, опубликованном 24 мая австрийским изданием, утверждалось, что русская женщина, с которой на Ибице общался вице-канцлер, и есть Кудрявцева.
Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы на фоне скандала из-за появления подозрительной видеозаписи с его участием. На кадрах видно, как он в 2017 году вместе со своим помощником Йоханном Гуденусом на Ибице обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в Австрии в обмен на доступ к строительным госконтрактам. В результате появления этой видеозаписи в Австрии развалилось коалиционное правительство консерваторов и правых, а также были назначены досрочные парламентские выборы. Канцлер Себастьян Курц заявил о необходимости расследовать утверждения Штрахе и установить заказчиков этого видео.