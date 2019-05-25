Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом телеведущая заявила на своем профиле в Instagram.

"Одна из газет Osterreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде", - написала Кудрявцева.