Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Страсбург

СТРАСБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу прибыл с визитом в Страсбург, где проведет освящение храма Всех Святых и встретится с руководством Совета Европы, передает корреспондент ТАСС.

"В воскресенье, 26 мая, состоится Великое освящение храма Всех Святых в Страсбурге. Это долгожданное и радостное для прихожан Русской православной церкви во Франции событие, строительство храма велось на протяжении многих лет и его Великое освящение станет новым этапом в жизни православной общины Франции", - сказал журналистам пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви священник Александр Волков.

Также запланированы встречи патриарха с представителями католической церкви и руководством Совета Европы, добавил Волков.

Первый камень в основание храма Всех Святых в Страсбурге был заложен в 2014 году. В июне 2017 года в духовно-культурном центре, где в ожидании окончания строительства нового храма временно располагался храм прихода Всех Святых, была совершена первая божественная литургия. Малое освящение новой церкви епископом Корсунским Нестором состоялось 23 декабря 2018 года.