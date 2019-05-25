В мэрию Екатеринбурга поступило более 8 тыс. предложений по новым площадкам для собора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Около 8,2 тыс. обращений от жителей Екатеринбурга по вопросам выбора нового места строительства собора Святой Екатерины поступило в городскую администрацию. Об этом сообщила в субботу пресс-служба мэрии города.

"Отдел по работе с обращениями граждан сегодня целый день обрабатывал предложения горожан по месту для Собора. В настоящее время поступило около 8,2 тыс. обращений, зарегистрировано 7,2 тыс." - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Собор планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. На данный момент строительство приостановлено, мэрия собирает предложения по новым площадкам для возведения религиозного сооружения.

Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей о месте строительства церкви. Администрация Екатеринбурга с 20 мая собирает предложения по вариантам новых площадок для ее возведения. 22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 58% из них считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил отказаться от строительства собора в выбранном ранее месте.