В Дагестане после землетрясения восстановление начнется со школ

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Власти города Буйнакск в Дагестане начнут восстановление поврежденных после землетрясения объектов со школ. Об этом ТАСС сообщил глава города Ислам Нургудаев.

"Мы прежде всего начнем восстановление объектов, поврежденных из-за землетрясения, со школ, так как там предстоит сдавать ЕГЭ. Справимся с работами до начала экзамена, в принципе там небольшие повреждения", - сказал Нургудаев.

По его словам, ремонт зданий будет вестись за счет бюджета муниципалитета. В настоящее время эксперты проводят оценку ущерба.

Как сообщали ранее ТАСС в Минобразования Дагестана, повреждения, обнаруженные в субботу после землетрясения в зданиях школ и гимназии Буйнакска, не повлияют на проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Буйнакского района в ночь на субботу. По данным республиканского главка МЧС, его очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился на расстоянии 5 км от села Халимбекаул. Чуть позже было зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 2,3 с очагом на глубине 1 км и эпицентром в 3,5 км севернее того же села.