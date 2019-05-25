В Дагестане вручили 17 сертификатов на улучшение жилья инвалидов

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана вручили 17 свидетельств на улучшение жилищных условий инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. Об этом в субботу сообщила журналистам пресс-служба главы и правительства республики.

"Сегодня в торжественной обстановке было вручено 17 свидетельств очередникам, проживающим в Махачкале. Всего по республике будет вручено 98 свидетельств о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2018 году свидетельствами были обеспечены 72 очередника, вставшие на учет до 1 января 2005 года. До конца текущего года планируется обеспечить 158 жителей республики.

Размер выделяемой на одного инвалида субсидии составляет 533 тыс. 790 рублей. Сумма рассчитывается из общей площади жилья 18 кв. м и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по республике Дагестан.