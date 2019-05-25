Регата "Золотое кольцо Боспорского царства" открылась в Геленджике

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Соревнования крейсерских яхт "Золотое кольцо Боспорского царства", которые пройдут в рамках одноименного фестиваля в честь начала летнего сезона на курортах Юга России, официально открылись в субботу в Геленджике. Об этом сообщил на торжественной церемонии координатор проекта Христофор Константиниди.

"Впервые мы проводим единое открытие курортного сезона на всем Юге России: Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь, Ростовская область. Регата будет интересна не только яхтсменам, но и туристам, которые будут наблюдать за ней с берега. В маршрут включены 30 площадок показа в 10 городах четырех регионов Юга России", - сказал Константиниди.

Экипажи крейсерских яхт стартуют 26 мая и пройдут маршрут Геленджик - Севастополь, с заходами и стоянками в городах, связанных с античной историей: Торик (Геленджик), Горгипия (Анапа), Пантикопей (Керчь), Ялта, Херсонес (Севастополь). В каждом городе для яхтсменов подготовлены представления, экскурсии и развлекательные программы. "Так, 27 мая в Анапе пройдут театрализованное представление "Боспора царство умножая, Горгиппия встречала корабли", обзорная экскурсия "У берегов Горгиппии античной" и награждение победителей и призеров первого этапа гонки. После команды направятся в Керчь, пройдут за время гонки под Крымским мостом", - сказал координатор проекта Иван Чайка.

Финал гонки состоится 1 июня в Ялте, торжественная церемония закрытия регаты и награждение победителей пройдет в Севастополе.

Фестиваль "Золотое кольцо Боспорского царства" одновременно открывает курортный сезон на всем Юге страны, в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В программу фестиваля включены посещение музейных экспозиций античного периода, археологических раскопок и возможность участия в экспедициях, театральные постановки и популярные концерты, карнавальные представления и гладиаторские поединки, олимпийские состязания и уроки военного дела для туристов, а также гастрономические ярмарки, экскурсы в историю виноделия и многое другое.