Реконструкцию боев Второй ударной армии под Новгородом посмотрели 10 тыс. человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Седьмой ежегодный военно-исторический фестиваль "Забытый подвиг - Вторая ударная армия" в поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области собрал более 10 тыс. зрителей. Впервые в реконструкции участвовал восстановленный Ил-2 и был воссоздан военно-полевой госпиталь, сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь фестиваля Юлия Добровольская.

"Самолет Ил-2 был впервые был на реконструкции. Зрителей приехало много - более 10 тыс.", - пояснила она.

"У нас был огромный военно-полевой госпиталь в этом году, реконструированный в полуразрушенном здании. Ранее госпитали тоже были, но не такие масштабные", - добавила собеседница агентства.

На площадке в поселке Тесово-Нетыльский военно-историческую реконструкцию боев мая-июня 1942 года за коридор снабжения Второй Ударной армии показали более 500 реконструкторов из Новгородской области, регионов Северо-Запада, Прибалтики, впервые участвовали гости из Испании. Сцены боев длились около двух часов. В реконструкции участвовали танк Т-60, зенитное орудие. Кроме того, организаторы постарались продемонстрировать условия работы медиков, которые проводили операции в полуразрушенном госпитале.

"Наши реконструкторы очень бережно относятся к истории и спасибо им за это. Они стараются из этого не театр делать, а показывать абсолютно реалистичные, документированные моменты", - заявил журналистам прибывший на фестиваль губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Помимо реконструкции в рамках фестиваля были организованы фронтовые интерактивные площадки, которые демонстрировали гостям полевой быт солдат обеих армий в условиях Волховского фронта. Все желающие смогли прокатиться на мотодрезинах, познакомиться с работой узкоколейной железной дороги. На аналогичной "узкоколейке" на Волховском фронте велись бои за прорыв блокады Ленинграда.

Фестиваль "Забытый подвиг - Вторая ударная армия" прошел в Новгородской области в седьмой раз. Он считается крупнейшим военно-историческим мероприятием на Северо-Западе, в прошлом году был отмечен президентским грантом.

Любанская наступательная операция Красной армии (7 января-30 апреля 1942 года) имела целью прорвать блокаду Ленинграда. Однако она не была успешно завершена из-за значительного перевеса в технике и снабжении фашистской армии, а также, как отмечают историки, ошибок советского командования. По некоторым данным, во время боев на этом участке Волховского фронта погибло более 300 тыс. красноармейцев.