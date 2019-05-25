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Около 80 тыс. полицейских охраняют российских школьников на последнем звонке

В России в 2019 году более 1,8 млн школьников участвуют в праздничных линейках, приуроченных к окончанию учебного года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 80 тыс. сотрудников полиции обеспечивают безопасность российских школьников в ходе мероприятий, связанных с последним звонком. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Традиционно в конце мая в России во всех школах для выпускников звучит последний звонок. В этом году свыше 1,8 млн российских школьников уже приняли участие в праздничных линейках, приуроченных к окончанию учебного года. Празднования состоялись более чем в 40 тыс. образовательных организаций по всей стране. Для обеспечения охраны правопорядка и безопасности на торжественных мероприятиях задействовано около 80 тыс. сотрудников МВД России", - сказала она.

"Во всех регионах страны праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку, продлятся до 31 мая", - отметила Волк.

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