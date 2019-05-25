Более 15 тыс. верующих пригласили на разговение в пост рамадан в Татарстане

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Седьмой республиканский ифтар (разговение в месяц рамадан) прошел в Татарстане в субботу на стадионе "Казань-Арена" с участием 15 тыс. верующих, которые совершили массовый намаз на газоне стадиона.

"Сегодня проводим республиканский ифтар на площадке "Казань-Арена", это прекрасная площадка. В этом году 15 тыс. человек здесь приглашено", - сказал на мероприятии президент Татарстана Рустам Минниханов. Видеозапись размещена на его официальном сайте.

Молитва началась с заходом солнца. По ее завершении верующие прошли к столам. По информации Духовного управления мусульман Татарстана, меню включало сухофрукты, фрукты, воду, сок, плов, мясную нарезку, национальную выпечку и печенье. К работе на площадке привлекли 1,4 тыс. волонтеров, самому старшему из которых - 79 лет.

Рамадан - месяц обязательного поста у мусульман, которые в дневное время должны отказаться от пищи, питья и развлечений. Считается, что во время рамадана пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.