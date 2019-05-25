Более 5 тыс. человек посетили первый день фестиваля Moscow Classic в Подмосковье

НОВОРИЖСКОЕ ШОССЕ /Московская область/, 25 мая /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Свыше 5 тыс. человек посетили первый день семейного фестиваля Moscow Classic, который проходит 25-26 мая на территории профессиональной гоночной трассы Moscow Raceway в Подмосковье. Гости мероприятия увидели отборочный тур международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix, передает корреспондент ТАСС.

На трек вышли более 120 спортсменов из России, Германии, Латвии и Белоруссии. Самому юному участнику исполнилось 16 лет, а самому опытному - 83 года. Гонки проходили более чем в 20 зачетах.

"Сегодня - тренировки и квалификация, по итогом которой определятся участники, которые завтра будут первыми на старте. Оценивание идет по нескольким признакам. Во-первых, на спортсменах стоят датчики, которые определяют время прохождения пути, также на трассе стоят судьи, которые оценивают ситуацию и выявляют нарушения", - сказал ТАСС организатор фестиваля Александр Смирнов.

Участник в соревнованиях "Жигули" класса спорт" Алексей Кутяев под номером 79 рассказал ТАСС, что не любая машина может выйти на старт. Автомобиль необходимо облегчить, то есть убрать все лишнее, сделать каркас безопасности, также необходимо наличие экипировки. Собеседник агентства добавил, что перед заездом комиссия проверяет машину на соответствие техническому требованию полосы и мерам безопасности.

Дети также соревновались на педальных машинках. Им выдали права, и они стартовали с настоящей гоночной прямой.

Развлечения фестиваля

Кроме заездов "Жигулей", "Москвичей", "Волг", гоночных формул и иностранных ретромашин, гости увидели выставку старинной техники и культовых моделей всевозможных автоклубов, были представлены экспозиции классической авто- и мототехники.

Представитель ретро-клуба "Звенигород" Евгений Лазарев привез из Звенигорода мотоцикл 1976 года выпуска "Иж Юпитер 3". По словам Лазарева в СССР он являлся универсальным транспортом, поскольку не каждый мог позволить себе автомобиль. Это была одна из самых массовый моделей, которая получила всесоюзный знак качества. Второй экспонат 1979 года выпуска "МВ 650" или "Днепр" являлся расследовательно-дозорным мотоциклом времен Великой Отечественной войны.

"Эта техника была конверсирована и продана в сельское хозяйство в 1985 году. Мы нашли его [мотоцикл в сарае заброшенным, в паутине. Мы восстановили утерянные документы, вернули выкраску, в которой он был, нашли комплектность и восстановили. Сейчас его состояние полностью соответствует состоянию, в котором он выехал с завода. Он верой и правдой прослужил 20 лет в армии", - рассказал ТАСС историю экспоната владелец.

Мокрый дрифт

Владельцы "Жигулей" также могли принять участие в "мокром дрифте". В любительских соревнованиях участвовали владельцы, у которых был защитный каркас, шлем и ремень безопасности. "Мы оценивали, на какой скорости и как близко автомобилист подъедет к первому конусу и расстояние от конуса к трассе, по которой он будет ехать. Чем ближе к конусам, тем больше очков. При этом скорость машин достигает около 60 км/ч", - уточнил организатор боевой классики Алексей Панин.

Семейный фестиваль Moscow Classic проходит в Подмосковье второй раз. Основной целью фестиваля является сохранение истории автоспорта и автомобилестроения. Единственный в России и самый масштабный любительский чемпионат Moscow Classic Grand Prix проходит в седьмой раз.