Абэ и Трамп сыграли в гольф в компании гольфиста Исао Аоки

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в воскресенье сыграли вместе в гольф в загородном клубе Mobara Country Club в префектуре Тиба к востоку от Токио. Как сообщил МИД Японии, в качестве почетного гостя к ним был приглашен японский гольфист - 76-летний Исао Аоки.

"Сегодня отличная погода, а после этого по программе у нас посещение сумо. Я хотел бы, чтобы альянс Японии и США стал еще более крепким в новой эпохе Рэйва [началась в Японии с 1 мая после вступления на престол императора Нарухито]", - сказал Абэ журналистам. Как отмечает телеканал NHK, оба лидера прибыли в загородный клуб на вертолетах. Перед игрой они вместе позавтракали.

Абэ и Трамп являются поклонниками гольфа, это уже пятый раз, когда они играют в него вместе. Во время их встречи 18 ноября 2016 года в Нью-Йорке, где японский премьер первым из иностранных лидеров встретился с тогда еще избранным президентом США, глава правительства Японии привез в подарок Трампу клюшку для гольфа, а в ответ получил поло и некоторые другие принадлежности для гольфа.

Исао Аоки - успешный в прошлом японский гольфист. В 1985 году он стал вторым на открытом чемпионате США по гольфу, а в 2004 году попал в мировой зал славы гольфа. В 2017 году во время предыдущего визита Трампа в Японию Абэ также приглашал Аоки на ужин в их компании.

После игры в гольф Трамп вместе со своей супругой Меланьей вечером посетит заключительный день майского турнира по сумо. Там, как ожидается, он вручит победителю специальный кубок, изготовленный по заказу правительства США.

Основная часть программы пребывания президента США в Японии начнется 27 мая. Она включает в себя встречу с Абэ, а также аудиенцию у нового императора Нарухито, вступившего на престол 1 мая. В заключительный день визита Трамп поднимется на борт вертолетоносца "Кага" Сил самообороны Японии, который находится на базе Йокосука в Токийском заливе.