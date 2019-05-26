Во Франции побит рекорд по приготовлению блинов

ПАРИЖ, 26 мая. Более 2,2 тыс. блинов было приготовлено во Франции за 24 часа. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Необычный кулинарный марафон с использованием простых сковородок начался в полдень в городе Лаваль (департамент Майен, запад страны) и закончился к полудню субботу. За это время сотрудники отеля Ibis Le Relais d'Armor Laval по очереди испекли 2217 блинов в специально установленном на парковке шатре. "Таким образом, установлен мировой рекорд: всего 2217 блинов, все из которых были проданы", - подчеркнула радиостанция. Как указали организаторы, собранные средства от продажи пойдут на благотворительные цели. "В этом году мы хотели помочь ассоциации Arc en Ciel (радуга фр. - прим. ТАСС), которая исполняет мечты больных детей", - отметил менеджер отеля Тьерри Бенуа.

Он уточнил, что каждый блин был продан по цене 50 евроцентов, следовательно повара вручат благотворительной организации чек стоимостью более €1 тыс..

Ранее в Лавале уже прошла одна необычная благотворительная акция, в рамках которой власти города на одноименной реке устроили состязания пластиковых утят. Средства, собранные от продажи игрушек, участвовавших в заплыве, были распределены между двумя благотворительными организациями. Первая занимается организацией путешествия на французскую Корсику для детей, больных раком, вторая - помогает инвалидам.