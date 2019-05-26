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Во Франции побит рекорд по приготовлению блинов

Сотрудники отеля Ibis Le Relais d'Armor Laval за сутки испекли 2217 блинов. Причем все из них были проданы

ПАРИЖ, 26 мая. Более 2,2 тыс. блинов было приготовлено во Франции за 24 часа. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Необычный кулинарный марафон с использованием простых сковородок начался в полдень в городе Лаваль (департамент Майен, запад страны) и закончился к полудню субботу. За это время сотрудники отеля Ibis Le Relais d'Armor Laval по очереди испекли 2217 блинов в специально установленном на парковке шатре. "Таким образом, установлен мировой рекорд: всего 2217 блинов, все из которых были проданы", - подчеркнула радиостанция. Как указали организаторы, собранные средства от продажи пойдут на благотворительные цели. "В этом году мы хотели помочь ассоциации Arc en Ciel (радуга фр. - прим. ТАСС), которая исполняет мечты больных детей", - отметил менеджер отеля Тьерри Бенуа.

Он уточнил, что каждый блин был продан по цене 50 евроцентов, следовательно повара вручат благотворительной организации чек стоимостью более €1 тыс..

Ранее в Лавале уже прошла одна необычная благотворительная акция, в рамках которой власти города на одноименной реке устроили состязания пластиковых утят. Средства, собранные от продажи игрушек, участвовавших в заплыве, были распределены между двумя благотворительными организациями. Первая занимается организацией путешествия на французскую Корсику для детей, больных раком, вторая - помогает инвалидам.

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