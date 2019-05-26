В центре Минска воссоздали историческое шествие партизан 1944 года

МИНСК, 26 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Реконструкция партизанского парада, который прошел 16 июля 1944 года в Минске по случаю освобождения города от немецкой оккупации, прошла в белорусской столице.

Патриотический проект "Летом 44-го..." посвящен 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, юбилейную дату республика масштабно будет отмечать 3 июля.

По улице Кирова прошла колонна из несколько сот человек с конницей, партизанами, подпольщиками и бойцами Красной армии. В сквере на Комсомольской улице поставили палатки, небольшой самолет и даже привезли несколько стогов сена. Яркие растяжки со словами "Победа будет за нами!" также стали антуражем для мероприятия. В одной из палаток организовали полевой госпиталь, в другой - кормили солдатской кашей. Здесь же работала военно-полевая почта и фронтовое фотоателье. Инсценировали и пункт призыва на войну, где желающие могли получить листки с надписью "годен" и гербом СССР у стола комиссариата. Чуть поодаль разместилась передвижная фронтовая сцена. С нее звучали известные и любимые многими песни, выступали танцевальные коллективы.

В реконструкции парада приняли участие студенты столичных вузов, активисты Белорусского республиканского союза молодежи. За тем, как чеканит шаг молодежь, на импровизированных трибунах наблюдали ветераны Великой Отечественной войны. Среди них - партизан Кировской бригады Виктор Костко, партизан бригады имени Щорса Бронислав Карпенко, радистка оперативной партизанской группы Тамара Завгородняя.

Белорусская земля была освобождена от немецких оккупантов летом 1944 года в ходе стремительного наступления советской армии во время операции "Багратион". Большую помощь наступавшим войскам оказали белорусские партизаны. 16 июля 1944 года, спустя две недели после освобождения белорусской столицы, здесь прошел знаменитый партизанский парад. В нем участвовали не солдаты регулярной армии, а бойцы, сражавшиеся на оккупированной территории в партизанских отрядах Белоруссии.

На городском ипподроме, сейчас это улица Комсомольская, прошли более 30 тыс. человек. В параде участвовала и партизанская техника, в основном немецкие трофеи. Были представлены образцы с удивительной судьбой - например, грузовик ЗИС-21 с газогенераторным двигателем, способным работать на дровах. Сначала он был захвачен наступавшими немцами, а потом угнан белорусскими партизанами - немецкий водитель грузовика Ганс Куляс перешел на сторону партизан и после войны остался в Белоруссии.

В рядах партизан шел и еще один очень необычный участник парада - козел по кличке Малыш. В 1943 году, после разгрома немецкого гарнизона на станции Куренец, партизанский отряд "Борьба" из бригады "Народные мстители", среди прочих трофеев, захватил с собой и животное. Малыш стал любимцем и талисманом партизанского отряда "Борьба", этот момент зафиксирован в военной хронике.