Трамп вручил специальный кубок победителю майского турнира по сумо в Токио

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вручил в воскресенье специальный президентский кубок, изготовленный по заказу американского правительства, японскому сумоисту Асанояме, который стал победителем майского басё (турнир по сумо). Прямую трансляцию со спортивной арены "Рёгоку" вел телеканал NHK.

"Я вручаю кубок президента США победителю майского турнира сумо Асанояме 26 мая 1-го года эпохи Рэйва (началась 1 мая - прим. ТАСС)", - сказал Трамп, который для награждения поднялся на дохё (арена для схваток - прим. ТАСС). Врученный президентом трофей высотой 137 см весит около 30 кг. Его верхушку украшает белоголовый орлан - символ США.

25-летний Асанояма, несмотря на три поражения, выиграл майское басё досрочно в субботу, поскольку ёкодзуна (высший ранг сумо - прим. ТАСС) Какурю из Монголии проиграл четыре раза по ходу турнира. Это первый выигранный турнир для молодого японца. "Я очень счастлив, что мне удалось выиграть первый турнир в новой эпохе Рэйва", - отметил Асанояма после победы. За свою победу он также получил императорский кубок и кубок премьер-министра Японии - самый тяжелый из всех весом 40 кг.

Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ вместе со своими женами Меланьей и Акиэ приехали на сумо ближе к финальным схваткам самых сильных борцов высшего дивизиона "макуути". Когда они входили в зал, почти все зрители встали со своих мест, приветствуя их аплодисментами и фотографируя на свои смартфоны.

Специально для лидеров двух стран и их жен были зарезервированы места недалеко от арены для схваток. Обычно они предполагают размещение на полу на традиционных японских подушках для сидения, однако Абэ, Трамп и их супруги сидели на стульях. Также в зале были усилены меры безопасности, а зрителей тщательно досматривали перед входом. Воскресная программа пребывания американского президента в Токио продолжится ужином в японском ресторане, где еда готовится на гриле в присутствии гостей.

Основная часть визита американского президента в Японии начнется 27 мая. Она включает в себя встречу с Абэ, а также аудиенцию у нового императора Нарухито, вступившего на престол 1 мая. В заключительный день визита Трамп поднимется на борт вертолетоносца "Кага" Сил самообороны Японии, который находится на базе Йокосука в Токийском заливе.