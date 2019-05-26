На Хоккайдо зафиксировали температурный рекорд

ТОКИО, 26 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Небывалая для конца мая жара установилась на северном японском острове Хоккайдо днем в воскресенье. Как сообщило национальное метеорологическое управление страны, в поселке Сарома столбик термометра поднялся до 39,5 градуса Цельсия.

Одновременно в городе Обихиро в горном районе в южной части острова температура обновила рекорд 127-летней давности. Примерно в полдень воздух там прогрелся до 38,8 градуса. Синоптики отмечают, что такая нехарактерная даже для лета на Хоккайдо жара наступила из-за теплых ветров и очень яркого солнечного света, которому не мешали облака.

Жаркая погода установилась и в других районах Японии. В Токио днем столбик термометра показывал больше 32 градусов, а в соседней префектуре Сайтама воздух прогрелся до 35,8 градуса. Метеорологи просят жителей страны по возможности не проводить много времени на улице, надевать головные уборы и пить побольше жидкости.

В Японии в последние годы фиксируется потепление в летние месяцы. Так прошлое лето в восточной части Японии, куда, в частности, входит столичный регион, стало самым жарким с 1946 года. При этом в городе Кумагая (префектура Сайтама) рядом с Токио 23 июля была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений по стране - 41,1 градуса.