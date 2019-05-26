Патриарх Кирилл освятил собор Всех Святых в Страсбурге

СТРАСБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил чин Великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня для православных людей, живущих в Страсбурге, происходит историческое событие - освящен первый православный храм. До этого наша община молилась в помещениях, неприспособленных для проведения богослужения. Поэтому, когда сегодня я вошел под своды этого храма, первое слово благодарности было обращено к Богу, а последующие благодарности были обращены к тем, кто потрудился, создавая этот храм", - сказал он, обращаясь к пришедшим на богослужение.

Предстоятель Русской православной церкви выразил уверенность в том, что новый храм станет еще одним местом для взаимодействия православия и католичества во Франции. "Мы с большим уважением относимся к трудам папы Франциска и католического епископата, внимательно наблюдаем за духовным состоянием Западной Европы. Я полагаю, что мы должны совместно умножать наши усилия на пути свидетельства о Христе. Я очень надеюсь, что этот храм будет домом молитвы для православных людей и местом встречи с католической общиной, местом диалога, который очень необходим для христиан, живущих в условиях секуляризированной цивилизации", - подчеркнул патриарх.

В церемонии освящения храма также принял участие мэр Страсбурга Ролан Рис. "Это значимое событие, которое вписывается в политику города - уважать все вероисповедания. Споров и дебатов не было - жители квартала, как и я, горячо поддерживали возведение такого красивого храма", - сказал он журналистам. По окончании богослужения патриарх Кирилл наградил градоначальника орденом Преподобного Серафима Саровского III степени.

Первый камень в основание храма Всех Святых в Страсбурге был заложен в 2014 году. В июне 2017 года в духовно-культурном центре, где в ожидании окончания строительства нового храма временно располагался храм прихода Всех Святых, была совершена первая божественная литургия. Малое освящение новой церкви епископом Корсунским Нестором состоялось 23 декабря 2018 года.

Предстоятель Русской православной церкви прибыл с визитом во Францию в субботу. Помимо освящения храма Всех Святых, у него также запланированы встречи с представителями католической церкви и руководством Совета Европы.