В Кировской области установили памятник Сталину

КИРОВ, 26 мая. /ТАСС/. "Коммунисты России" к 10-летию партии установили памятник Иосифу Сталину в Кировской области на частной территории центра отдыха, сообщил в воскресенье ТАСС лидер кировского отделения партии Николай Барсуков.

"Сегодня открытие памятника произошло. Памятник находится в поселке Зониха [на территории] центра отдыха "Юбилейный" Слободского района Кировской области. Конечно, мы поставили здесь памятник не навсегда. В перспективе планируем приобрести землю в Кирове и поставить [бюст Сталина] на частной территории, чтобы не вызвать ажиотажа среди населения", - отметил Барсуков, напомнив, что в прошлом году предложение об установке памятника царской семье в Кирове вызвало серьезные споры.

По словам собеседника, памятник представляет собой 90-см бюст Иосифа Сталина, который изображен в военной форме и с орденами. Бюст сделан из металла "под бронзу" и установлен на частной территории. "Территория частная, поэтому согласований не требовалось. Происшествий никаких не случилось, наоборот, местные жители, те, кому эта идея нравится, специально приехали сюда", - сказал Барсуков. В правительстве области ТАСС пояснили, что согласования установки бюста с министерством культуры и администрацией Слободского района в данном случае не требовалось.

Как ранее сообщила пресс-служба партии "Коммунисты России", открытие памятника - своеобразный подарок городу в день 10-летнего юбилея со дня основания партии. В дальнейшем партия намерена разместить в Кирове скульптурную группу в честь маршалов - Сталина, Жукова и Конева. В пресс-службе партии ТАСС пояснили, что площадку под памятник в Зуевке предоставил один из сторонников партии. "При этом мы договорились, что территория будет открыта для посещения, любой человек, кто захочет прийти, положить цветы, сфотографироваться, сможет это сделать", - отметил собеседник агентства.

Сталин в Вятке

В Кировской области до открытия бюста в Зуевке не было памятников Сталину, хотя до 1960-х годов таковых только в Кирове насчитывалось как минимум пять.

Как сообщается на сайте проекта "Пешком по Вятке", одним из основателей которого является кировский историк Антон Касанов, сам Сталин, тогда еще Джугашвили, был в Вятке (прежнее название Кирова) зимой 1909 года, когда направлялся в ссылку в Сольвычегодск. 8 февраля Сталин почувствовал себя плохо, врачи диагностировали у него "возвратный тиф", Сталина сняли с поезда и поместили в вятскую тюрьму, а затем в вятскую губернскую земскую больницу, где его около двух недель лечили местные врачи. Уже 20 февраля его из больницы перевели в вятскую тюрьму, а 27 февраля он прибыл на место ссылки в Сольвычегодск, откуда уже через три месяца совершил побег и до марта 1910 года скрывался от полиции. В 1919 году Иосиф Сталин вновь приезжал в Вятку вместе с Феликсом Дзержинским с целью расследования причин сдачи Перми Колчаку.

Тажке с 1938 года до 1960-ых годов ХХ века в Кировской области работал один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей в системе ГУЛАГ - Вятлаг.

О памятнике Сталину в Новосибирске

8 мая 2019 года в Новосибирске на территории обкома КПРФ установили трехметровый памятник Сталину, решение о возведении которого вызвало широкий общественный резонанс и многочисленные споры. Установка монумента была одобрена в середине марта 2019 года художественным советом мэрии Новосибирска. Ранее совет трижды с 2016 года отказывал в установке бюста в предложенных инициативной группой местах. Общественное обсуждение, связанное с установкой памятника, прошло в октябре 2018 года. Комиссия мэрии констатировала, что в городе существуют кардинально противоположные мнения по этому вопросу.