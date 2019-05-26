Барабанщики в Санкт-Петербурге установили мировой рекорд массового исполнения крещендо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Барабанщики в Санкт-Петербурге установили новый мировой рекорд массового исполнения крещендо (ритма с постепенным увеличением силы звучания) во время празднования Дня основания города на Невском проспекте. Рекорд зафиксировал арбитр Книги рекордов Гиннесса Правин Патель.

"Известно, что предыдущий рекорд состоял из 104 исполнителей. Вы установили новый рекорд Гиннесса", - объявил Патель, подводя итоги исполнения. Он пояснил, что по условиям заявки, исполнение на барабанах должно было следовать четкому порядку: первый барабанщик начинает играть, и после интервала в два-четыре удара его игру дополняет следующий за ним в цепочке исполнитель и так далее.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по культуре, рекорд зафиксирован для 556 участников. Всего в исполнении были задействованы 1112 барабанщиков.

Перед выступлением музыканты прошли маршем по Невскому проспекту, который на время праздничных мероприятий стал пешеходным, а затем выстроились в строго определенном порядке - так, чтобы расстояние между ними оставляло проход для одного человека. После короткой репетиции барабанщики начали выступление, за которым следили тысячи горожан. В течение нескольких минут барабанщики один за другим подхватывали ритм, наращивая звучание.

Арбитр обошел ряды музыкантов в сопровождении петербургского дирижера, заслуженного артиста России, руководителя Государственного симфонического оркестра "Классика" Александра Канторова, который был приглашен как официальный свидетель барабанного крещендо. После совещания и оценки выступления Патель вышел на трибуну и объявил результат.

Город отмечает день рождения

Праздник на Невском проспекте продолжился парадом физкультурников, которые прошли по центральной магистрали маршем с разноцветными флагами под музыку советской молодежи. Как пояснила ведущая праздника, этот парад физкультурников стал возрождением старой традиции. Такие парады не устраивались более 50 лет.

Погружение в историю сменилось демонстрацией мастерства современных спортсменов. На Невском оперативно установили мобильный скейт-парк, где молодые люди выполнили сложные трюки на велосипедах и самокатах.

Торжества в честь 316-летия Санкт-Петербурга проходят во многих точках города, в том числе в Петропавловской крепости, с которой начал строиться город. Там организованы концерты и костюмированные представления.

Вечером на главной площади Санкт-Петербурга состоится гала-концерт "Классика на Дворцовой". Для него оборудована сцена площадью более 600 кв. м с золочеными зеркалами, работающими как видеоэкраны, и огромной люстрой, которая весит около 500 кг и превышает 5 м в диаметре.

Праздничные мероприятия в воскресенье завершит звуковое шоу "Поющие мосты". На Адмиралтейской набережной у Дворцового моста состоится гала-концерт в рамках открытия четвертого сезона звукового шоу, а в полночь Дворцовый мост разведут под "Гимн великому городу" Рейнгольда Глиера в исполнении оркестра "Северная симфония" под управлением Фабио Мастранжело.