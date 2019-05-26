В Адыгее состоялся веломарофон, посвященный предстоящему Дню России

МАЙКОП, 26 мая. /ТАСС/. Веломарофон, посвященный предстоящему Дню России, состоялся в воскресенье в столице Республики Адыгея - Майкопе. Самым старшим его участником стал ветеран Великой Отечественной войны Валентин Денисович Жуков, которому недавно исполнилось 95 лет, сообщил ТАСС один из организаторов марафона, руководитель спорткомитета мэрии Майкопа Дмитрий Щербанев.

"Посвященный Дню России республиканский веломарафон возглавил 95-летний участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина Валентин Денисович Жуков, он ехал во главе колонны на своем спортивном велосипеде в военном кителе. Наш ветеран успешно преодолел 2,8 км, для такого почтенного возраста это просто отличный результат", - сказал Щербанев.

Маршрут велопробега прошел по улицам Майкопа, его протяженность составила 28 км. Веломарафон объединил порядка 1,3 тыс. человек из девяти муниципальных образований Адыгеи. Среди них - члены сборной команды России по велоспорту Ирина Журба, Елизавета Арчибасова, воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту, а также глава Адыгеи Мурат Кумпилов и другие представители власти.

Участники веломарафона были отмечены призами в номинациях "Самый молодой участник", "Самый старший участник", "Спортивная семья".

Доля населения Адыгеи, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом, в 2018 году составила 38% или 172 тыс. человек. До конца года эта цифра увеличится до 180 тыс. человек. В этом году власти региона приступят к строительству первого ледового дворца, кроме этого, на рассмотрении правительства России находится проект строительства в Адыгее федерального спортивного комплекса для велоспорта, включающего крытый велотрек, велопарк и велодром ВМХ, трассы МТБ, даунхила.