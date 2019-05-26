Более 100 ретро-автомобилей ГАЗ представили на выставке в Нижегородском кремле

ТАСС, 26 мая. Выставка ретро-автомобилей, выпускавшихся в советское время на Горьковском автозаводе, прошла в Нижегородском кремле в рамках фестиваля "Горькийклассик Нижний 800". Об этом сообщил журналистам в воскресенье заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

"Горькийклассик Нижний 800" - это фестиваль ретро-автомобилей, олдтаймеров (старинные, раритетные автомобили - прим. ТАСС), которые были произведены в разное время на Горьковском автомобильном заводе. В субботу автомобили проехали по городу в рамках ралли, а сегодня в кремле организована выставка автомобилей", - отметил Югов.

Замгубернатора отметил, что фестиваль проходит в регионе впервые после шестилетнего перерыва. Он стал одним из первых мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году. "Здесь представлена целая эпоха, история целых поколений, то, чем может гордится Нижний Новгород. Мы хотим показать эту гордость, при подготовке к юбилею особенно важно показать эту связь времен", - отметил Югов.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области, участники фестиваля из России, Белоруссии, Украины, Армении и Великобритании представили более 100 экземпляров автомобилей, которые выпускались Горьковским автозаводом в 1932-1988 годах. "Здесь есть уникальные машины, прежде всего довоенные, например, ГАЗ-А, первая модель автозавода, выпускавшаяся с 1932 года, это лицензионная копия автомобиля Ford. Представлена также знаменитая "полуторка" ГАЗ-АА. Эта машина вывезла на себе все трудности и тяготы индустриализации, Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления народного хозяйства", - рассказал ТАСС организатор фестиваля Иван Падерин.

Одним из самых редких экспонатов выставки стал санитарный вариант ГАЗ-13-С "Чайка" с кузовом универсал. По словам Падерина, таких машин было всего около 20 экземпляров, они использовались для обслуживания кремлевской больницы. С виду это была представительская машина, но использовалась она для того, чтобы доставлять в медучреждение представителей высшей советской номенклатуры.

На фестивале была представлена единственная из воссозданных экземпляров "Победа-Спорт" - аналог модели, завоевавшей "серебро" на чемпионате Союза 1956 года, спортивная "Волга" ГАЗ-21, занявшая призовое место в престижной гонке ретро-машин "Ралли Монте-Карло" и другие редкие автомобили, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Группы "ГАЗ".