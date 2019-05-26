В РПЦ назвали регионы, где больше всего не хватает храмов

ТАСС, 26 мая. В нескольких регионах России наблюдается дефицит православных храмов, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Сегодня больше всего храмов не хватает в: Новосибирской епархии (25 тыс. человек на один храм), епархии города Москвы (16 тыс. человек на один храм), Хабаровской епархии (15 тыс. человек на один храм), Санкт-Петербургской епархии (14, 5 тыс. человек на один храм), Благовещенской епархии (14, 3 тыс. человек на один храм)", - написал он.

Ранее в ходе визита в Страсбург Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что за последние 10 лет в России было возведено порядка 30 тыс. храмов.

"В начале 2009 года в Русской Православной Церкви было 29 263 храма, в которых совершалась литургия. В начале 2019 года действует 38 649 храмов, где регулярно совершается литургия. Рост за 10 лет - 9 386, то есть почти три храма в день", - добавил Легойда.

Он отметил, что называя регионы, где не хватает храмов, он упоминал только данные по тем храмам, где литургия совершается не менее раза в месяц.

"Если же считать храмы, где литургия служится не реже раза в неделю, то ситуация намного грустнее. Вот вам и большие цифры. Даже в отношении только России - это минимум миниморум", - резюмировал Легойда.