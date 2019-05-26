Два рекорда России установили на фестивале кваса на Кубани

ТАСС, 26 мая. Сразу два новых рекорда установлены на IV фестивале кубанского кваса в Староминском районе Кубани - "Самый большой стакан с квасом" и "Самая большая "живая" надпись слова "квас". Об этом сообщали ТАСС в воскресенье организатор фестиваля.

"Первый рекорд - "Самый большой стакан с квасом", емкостью более 5,2 тыс. л, с последующим угощением квасом более 10 тыс. участников. Второй - "Самое большое количество людей, образовавших "живую" надпись "КВАС", которую составили более 2,5 тыс. человек. Достижения были занесены в "Книгу рекордов России", этот факт подтверждают выданные нам дипломы. Для этого мы заранее подавали заявку по установленному регламенту, после чего на фестиваль приехал представитель книги, который запротоколировал и зафиксировал результаты", - рассказали организаторы.

Всероссийские и мировые кулинарные рекорды на фестивале кубанского кваса устанавливаются ежегодно. Так, в 2018 году было зафиксировано "Самое массовое приготовление окрошки", над которой трудились одновременно более 1 тыс. человек.