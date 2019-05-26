В Киеве треснул стеклянный мост спустя сутки после открытия. Кличко назвал это диверсией

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост в центре Киева треснул спустя сутки после открытия. Людей с моста эвакуировали и закрыли вход на только что введенную в эксплуатацию достопримечательность. Трещина появилась на одной из стеклянных обзорных площадок моста, который соединил между собой арку Дружбы народов и парк "Владимирская горка".
Активно стрибали: на новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві тріснуло скло на оглядовому майданчикуhttps://t.co/aEFmuXIoiU#новини #новости #ТСН— ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) 26 May 2019
Это архитектурное сооружение, успевшее получить название в честь мэра "мост Кличко", было построено к Дню Киева, который отмечается в воскресенье. Сам столичный градоначальник, возмутившись известием о трещине, сказал, что основная версия случившегося - акт вандализма. "Просто так, учитывая толщину и характеристики стекла, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что мост обстреляли", - заявил Виталий Кличко. Он добавил, что "подобные диверсии - криминал, и они получат жесткий ответ".
Мэр сообщил, что обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся. "Сказать, что я зол - ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", - подчеркнул он.
Полицейские, охраняющие вход на оцепленный мост, говорят, что стекло не выдержало после того, как группа молодых людей "активно на нем прыгала".
Мост был торжественно открыт в минувшую субботу при участии Кличко. На церемонии открытия мэр Киева решил испытать его на прочность вместе с братом - боксером Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что прозрачный пол выдерживает нагрузки.
Друзі! Наш міст вже приймає гостей!Стільки усміхнених людей і позитивних емоцій я не бачив давно.І що дуже приємно: вже вночі пройшовся був усім вдячний - сміття тільки в урнах, навколо - чисто. Дехто, навіть, протирав затоптане після дощику скло на підлозі оглядових майданчиків! pic.twitter.com/USUM6dK7Qh— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 26 May 2019
Длина мостового перехода из бетона и стекла - почти 212 м. Вес металлоконструкций - 460 т. "Почти все материалы, которые использовали для строительства, изготовлены на Украине. Стекло, которым обустроили 70 кв. м пола смотровых площадок, тоже украинское. Оно прочное, я лично испытывал", - отметил мэр. Он заверял, что один квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов составляет около 400 млн гривен ($15 млн).