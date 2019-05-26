Медведев поручил построить стадион для одной из сельских школ Мурманской области

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил однопартийцам из Мурманской области помочь со строительством стадиона для одной из сельских школ в Кольском районе.

"Хочу, чтобы вы вместе с коллегами помогли нашим школьникам, которые живут у вас в Кольском районе в деревне Минькино, построить стадион", - сказал он во время проходящей в формате видеоконференции встречи представителями региональных оргкомитетов по итогам единого дня предварительного голосования. По словам Медведева, с просьбой о строительстве стадиона к нему обратились сами школьники. "Прошу за этот проект взяться, запланировать соответствующие средства в бюджете и реализовать его", - сказал председатель партии.

В ответ коллеги из Мурманска сообщили, что средства на эти цели в размере 7,8 млн рублей уже выделены. Предполагается, что 1 сентября этого года у школы появится универсальная спортивная площадка размером 33 на 12 м. "Отлично, - отреагировал Медведев. - Просьба тогда довести все это до логического завершения".