{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев поручил построить стадион для одной из сельских школ Мурманской области

Строительство обойдется в 7,8 млн рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил однопартийцам из Мурманской области помочь со строительством стадиона для одной из сельских школ в Кольском районе.

"Хочу, чтобы вы вместе с коллегами помогли нашим школьникам, которые живут у вас в Кольском районе в деревне Минькино, построить стадион", - сказал он во время проходящей в формате видеоконференции встречи представителями региональных оргкомитетов по итогам единого дня предварительного голосования. По словам Медведева, с просьбой о строительстве стадиона к нему обратились сами школьники. "Прошу за этот проект взяться, запланировать соответствующие средства в бюджете и реализовать его", - сказал председатель партии.

В ответ коллеги из Мурманска сообщили, что средства на эти цели в размере 7,8 млн рублей уже выделены. Предполагается, что 1 сентября этого года у школы появится универсальная спортивная площадка размером 33 на 12 м. "Отлично, - отреагировал Медведев. - Просьба тогда довести все это до логического завершения".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМурманская область
Уполномоченный кабмина ФРГ призвал евреев не носить открыто кипу в Германии
Представители еврейской общины потребовали от германского правительства обеспечить своим представителям безбоязненную жизнь в стране
Читать полностью