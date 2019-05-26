Комиссия ЕР по этике оценит действия главы района Хакасии, напавшего на журналиста

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Комиссия "Единой России" по этике в ближайшее время вынесет решение относительно действий главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста Ивана Литомина. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы партии.

Как пояснили в пресс-службе, корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. Заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру, говорится в сообщении.

"Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев. От лица всей партии "Единая Россия" я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев, хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии "Единая Россия" соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца Зайцева", - приводит пресс-служба слова ответственного секретаря комиссии, замсекретаря генсовета партии Евгения Ревенко.

По словам Ревенко, любой член партии "Единая Россия", особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан корректно отвечать даже на неприятные вопросы.

Этическая комиссия "Единой России"

Решение о создании федеральной партийной комиссии по этике 8 декабря 2018 года принял съезд "Единой России". Комиссия является центральным органом партии, избирается съездом из числа ее членов открытым голосованием на пять лет. В состав комиссии по решению участников съезда вошли 12 человек, ее возглавляет депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В полномочия комиссии входит вынесение разного рода дисциплинарных рекомендаций, в том числе объявление выговора, приостановка членства в партии, лишение партбилета. При этом решения комиссии обязательны к исполнению.

Первое кадровое решение по итогам рассмотрения комиссией по этике было принято "Единой Россией" в феврале 2019 года. Тогда президиум генсовета партии исключил из рядов единороссов депутата городской думы Астрахани Владимира Сухарева за дебош.