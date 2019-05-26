Патриарх Кирилл напомнил православным и католикам об ответственности за сохранение веры

СТРАСБУРГ /Франция/, 26 мая. /ТАСС/. Православные и католики несут ответственность за сохранение христианства в современном мире и должны объединить свои усилия ради этой цели. Об этом заявил в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом концерта хора Киевских духовных школ в Страсбургском соборе.

"Я полагаю, что наши беседы, эта встреча с вашей паствой, помогут нам лучше понимать друг друга, а самое главное - понимать, что на всех на нас лежит ответственность за сохранение христианства в современном обществе", - сказал патриарх, обращаясь к католическому архиепископу Страсбурга Люку Равелю и гостям вечера.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что христиане должны доказывать принадлежность к своей вере не только словом, но и делом. "Христианская вера - это не только убеждения, но и образ жизни. И этот образ жизни не в полной мере совпадает с образом жизни секулярного человека. Поэтому сегодня христиане призываются не только к тому, чтобы верить ментально, на уровне своих чувств и эмоций, но и на уровне практических действий мы призваны свидетельствовать о христианской вере", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Он также поблагодарил архиепископа и всех жителей Страсбурга за доброжелательное отношение к строительству православного собора Всех Святых, освящение которого прошло в воскресенье.

Равель отметил, что в современной Франции многие люди отходят от веры. "Сегодня во Франции многие забывают веру. Вера проявляется в конкретных делах, и надеюсь, что ваш визит позволит вере вернуться на эту благородную землю", - отметил архиепископ.

Он выразил надежду, что новый состав Европарламента, выборы в которой проходят во Франции и других странах в воскресенье, признает "доминирование христианской культуры". "Мы убеждены, что Европа должна придерживаться своих христианских корней", - заявил Равель.

Визит патриарха

Патриарх Кирилл прибыл с визитом во Францию в субботу. В воскресенье он совершил чин Великого освящения православного храма Всех Святых в Страсбурге. Также у предстоятеля Русской православной церкви запланированы встречи с руководством Совета Европы.