Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года. В этот день 52 тыс. из них будут сдавать ЕГЭ по литературе и более 22 тыс. - по географии, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Рособрнадзора.

"Экзамены по географии и литературе открывают 27 мая проведение основного периода ЕГЭ 2019 года. Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 54 тыс. человек, из них 52 тыс. - выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано 1766 пунктов проведения экзаменов (ППЭ)", - говорится в сообщении.

Работа по литературе состоит из двух частей и включает 17 заданий. На ее выполнение отводится три часа 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе - 32.

Почти 24 тыс. человек в этот день будут сдавать ЕГЭ по географии, из них 22,5 тыс. - выпускники 2019 года. Сдача будет проходить в 1523 экзаменационных пунктах. Работа состоит из двух частей, включающих 34 задания, а на ее выполнение отводится три часа.

"Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии - 37", - отметили в пресс-службе. Свои результаты участники ЕГЭ по географии и литературе узнают не позднее 11 июня.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. На участие в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники текущего года.