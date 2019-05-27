Третье издание "Атласа новых профессий" выпустят в России до конца 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Третье издание книги "Атлас новых профессий", содержащей описания специальностей, которые будут актуальны в будущем, должно выйти в России до конца 2019 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кружкового движения Национальной технологической инициативы, являющейся партнером проекта.

Первый "Атлас новых профессий" вышел в 2014 году при поддержке Московской школы управления "Сколково" и Агентства стратегических инициатив. Второй сборник специальностей будущего опубликовали в 2015 году.

"Третий выпуск "Атласа новых профессий" выйдет в России до конца 2019 года. В третьей версии "атласа" будут представлены 28 отраслей - от тяжелой промышленности до индустрии моды <...>. В издание войдут более 250 профессий будущего, таких как специалист по трансляционной медицине, таргетный нанотехнолог, инженер цифрового моделирования, дизайнер киберфизических систем, разработчик киберпротезов, карьерный стратег, куратор образовательного туризма, менеджер по формированию впечатлений и другие", - говорится в сообщении.

По словам автора проекта Дмитрия Судакова, условия на рынке труда в цифровой экономике меняются стремительно, прежние способы профориентации школьников перестают работать. Новая книга должна познакомить подростков с трендами ближайшего будущего и помочь сделать осознанный выбор. В подготовке третьего издания приняли участие более 4 тыс. российских и зарубежных экспертов, чьи решения непосредственно формируют спрос на специалистов.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Среди приоритетных задач движения - организация площадок и поводов для работы и общения, включая олимпиады, пространства, выставки, помощь во внедрении и коммерциализации своих разработок и продвижении идей и другие.