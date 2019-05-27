Южная Корея до конца недели завершит согласование поставок помощи КНДР

СЕУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Республика Корея планирует на текущей неделе завершить переговоры с международными организациями по вопросу предоставления КНДР продовольственной помощи. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Сеуле представитель министерства объединения страны Ли Сан Мин.

"До конца этой недели планируется завершить обсуждение плана предоставления Северной Корее гуманитарной помощи на сумму $8 млн с Всемирной продовольственной программой ООН [ВПП] и Детским фондом ООН [ЮНИСЕФ]", - отметил представитель минобъединения. По его словам, правительство Республики Корея уже начало формирование партии гуманитарной помощи для КНДР. В настоящий момент идет согласование в соответствующих ведомствах.

КНДР испытывает затруднения в обеспечении населения продовольствием ввиду крайне неблагоприятных погодных условий в нынешнем году, а также из-за введенных против страны международных санкций. Всемирная продовольственная программа ООН ранее сообщила, что более 10 млн жителей республики ощущают нехватку продуктов питания и у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая.

Причина этого заключается в самом низком за последние 10 лет урожае, который был собран в КНДР в 2018 году из-за плохих погодных условий. По оценкам ВПП, в случае если из-за засухи нынешний год также будет неурожайным, миллионам граждан КНДР может грозить голод. В этой связи представители ООН уже выступили с призывом увеличить поставки в КНДР продовольствия по программам гуманитарной помощи по линии ВПП.