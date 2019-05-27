Представитель компаний-отловщиков: выпуск косаток в Приморье может привести к их гибели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Незамедлительный выпуск на свободу косаток и белух, содержащихся в бухте Средней Приморского края, может стать причиной гибели животных, сообщил в понедельник представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании Южно-Сахалинского городского суда по иску сахалинских общественных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья океана" и "Бумеранг", требующих освободить млекопитающих.

23 мая Южно-Сахалинский городской суд начал рассмотрение иска сахалинских зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу РФ и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух из бухты Средней. Помимо них в деле участвуют заинтересованные лица - компании-отловщики ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ" и ООО "Сочинский дельфинарий", а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю. Истцы требуют признать бездействие Росприроднадзора незаконным и обязать его безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить их в естественную среду обитания. Также они просят признать незаконными ряд приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объема косаток и белух в 2018 году, распределении квот на их вылов и утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях. На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.

"Согласно ответам следственного управления СКР по Хабаровскому краю, установлено, что, с учетом мнения специалистов в области морских млекопитающих, рассматривать вопрос о незамедлительном помещении животных в естественную среду обитания не представляется возможным, поскольку имеется высокая вероятность их гибели", - сказал Говоров. Он пояснил, что животные уже успели адаптироваться к содержанию в неволе и искусственному питанию.

По его словам, нормы содержания животных соответствуют всем требованиям российского законодательства. У косаток и белух всегда чистая вода, имеется необходимое пространство для передвижения, хорошее и качественное питание.

Сахалинские зоозащитники ранее отмечали, что рекомендованная учеными программа реабилитации косаток и белух сейчас не выполняется. В свою очередь, пресс-служба одной из компаний-отловщиков "Афалина" объяснила эти нарушения особенностями поведения животных и рассказала, что сейчас идет подготовка к строительству нового вольера для их содержания.