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ЕАО направит 2,1 млн рублей на компенсацию малоимущим расходов при переходе на цифровое ТВ

Представитель управления по внутренней политике правительства региона сообщил, что сейчас приставки закуплены для 34 человек

ТАСС, 27 мая. Власти Еврейской АО направят на компенсацию расходов на покупку и установку приставок для перехода на цифровое телевидение нуждающимся гражданам около 2,1 млн рублей, сообщил ТАСС в понедельник представитель управления по внутренней политике правительства региона.

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"На выплаты компенсаций расходов на установку и приобретение оборудования для перехода на цифровое телевидение предусмотрено около 2,1 млн рублей. Средства смогут получить нуждающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию граждане", - сказал представитель управления.

Он уточнил, что сейчас приставки закуплены для 34 малоимущих на сумму порядка 280 тыс. рублей.

По данным управления по внутренней политике правительства региона, ЕАО первой в России подготовила переход с аналогового на цифровое вещание. Еще в 2011 году часть населения области получила возможность смотреть 10 цифровых каналов, в 2014 году - 20 каналов. Аналоговое телевидение будет отключено в области 3 июня, и практически все жители региона смогут бесплатно принимать 20 каналов телевидения в цифровом формате с более высоким качеством изображения и звука.

"Для помощи гражданам по установке, настройке оборудования для перехода на цифровое вещание подготовлены около 60 волонтеров. Они работают сейчас и будут работать еще около двух недель после отключения аналогового телевидения", - сказали в управлении.

Как сообщили в управлении, вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения находятся 11 отдаленных поселений с населением 326 человек. Жители пяти населенных пунктов, где есть сигнал аналогового телевидения, обеспечены оборудованием спутникового телевидения. В остальных поселениях живут в большинстве старообрядцы, которые не смотрят телевизор.

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