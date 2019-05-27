ЕАО направит 2,1 млн рублей на компенсацию малоимущим расходов при переходе на цифровое ТВ

ТАСС, 27 мая. Власти Еврейской АО направят на компенсацию расходов на покупку и установку приставок для перехода на цифровое телевидение нуждающимся гражданам около 2,1 млн рублей, сообщил ТАСС в понедельник представитель управления по внутренней политике правительства региона.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

"На выплаты компенсаций расходов на установку и приобретение оборудования для перехода на цифровое телевидение предусмотрено около 2,1 млн рублей. Средства смогут получить нуждающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию граждане", - сказал представитель управления.

Он уточнил, что сейчас приставки закуплены для 34 малоимущих на сумму порядка 280 тыс. рублей.

По данным управления по внутренней политике правительства региона, ЕАО первой в России подготовила переход с аналогового на цифровое вещание. Еще в 2011 году часть населения области получила возможность смотреть 10 цифровых каналов, в 2014 году - 20 каналов. Аналоговое телевидение будет отключено в области 3 июня, и практически все жители региона смогут бесплатно принимать 20 каналов телевидения в цифровом формате с более высоким качеством изображения и звука.

"Для помощи гражданам по установке, настройке оборудования для перехода на цифровое вещание подготовлены около 60 волонтеров. Они работают сейчас и будут работать еще около двух недель после отключения аналогового телевидения", - сказали в управлении.

Как сообщили в управлении, вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения находятся 11 отдаленных поселений с населением 326 человек. Жители пяти населенных пунктов, где есть сигнал аналогового телевидения, обеспечены оборудованием спутникового телевидения. В остальных поселениях живут в большинстве старообрядцы, которые не смотрят телевизор.