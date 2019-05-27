Более 4,5 млрд рублей сэкономили жители Подмосковья в магазинах за счет социальной скидки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сумма предоставленной в магазинах Московской области скидки пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям и другим льготным категориям граждан с 2015 года составила 4,6 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

"Скидка предоставляется пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям и другим гражданам, относящимся к льготным категориям, при предъявлении социальной карты Московской области <…> За период с сентября 2015 года по текущий момент в магазинах, участвующих в программе, было пробито 318 млн чеков, а сумма скидки составила 4,6 млрд рублей", - цитируется в сообщении министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В пресс-службе напомнили, что скидка предоставляется на социально значимые продукты питания с 9:00 до 13:00 по будням, ее размер составляет от 5% до 10%. Некоторые магазины расширяют условия льготы в пользу покупателей.

В программе сейчас участвуют более 4 тыс. магазинов, в том числе "Авоська", "Атак", "Ашан", Верный", "Глобус", "Дикси", "Карусель", "Перекресток", "Пятерочка", "Лента", "Магнит", "Магнолия" и "О’Кей".