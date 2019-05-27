Власти Иркутской области опровергли информацию о госпитализации губернатора Левченко

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится в командировке в Москве, с его здоровьем все в порядке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона, комментируя информацию о госпитализации Левченко, которая появилась в понедельник в социальных сетях и Telegram-каналах.

"С ним [губернатором - прим. ТАСС] все в порядке, он в Москве в командировке сегодня", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь, источник в органах власти региона сообщил ТАСС, что губернатор находится в больнице, по предварительной информации, у него проблемы с почками. "Сергей Левченко госпитализирован в Иркутскую областную клиническую больницу. Под вопросом его участие в Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить 6-8 июня", - сказал собеседник.

Левченко, который состоит в КПРФ, возглавляет Иркутскую область с сентября 2015 года. До этого был депутатом Государственной думы трех созывов. Ему 65 лет.