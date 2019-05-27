СМИ: в Коста-Рике метеорит упал на конуру собаки

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Американские ученые из Университета штата Аризона отправились в Коста-Рику за осколком редкого метеорита, упавшим прямо на собачью конуру. Об этом сообщил интернет-портал Space.com.

По словам ученых, метеорит изначально был размером примерно со стиральную машину, но после вхождения в атмосферу развалился на несколько частей, которые упали в разных частях страны.

Американских ученых, однако, привлекли не столько странные обстоятельства обнаружения космического объекта, сколько его состав. Дело в том, что камень оказался углеродистым хондритом, содержащим богатые водой минералы внеземного происхождения. Благодаря изучению таких метеоритов ученые надеются найти способ добывать воду из астероидов, чтобы люди в будущем смогли превращать ее в питьевую или же использовать в качестве компонента для ракетного топлива. "Углеродистые хондриты достаточно редки среди метеоритов, и это один из самых желанных для исследователей объектов изучения", - отметила руководитель научного центра в университете Минакши Уадва.

"Он сформировался в безжизненной среде, затем пребывал в безвоздушном пространстве и холоде в течение 4,56 млрд лет, а потом упал в Коста-Рике", - рассказал другой участник исследования Лоренс Гарви. Проблема, однако, в том, что такие метеориты крайне недолговечны в земных условиях: стоит пойти дождю, и они разваливаются на части. Так что, узнав о падении осколка в собачью будку, американские ученые отправились в Коста-Рику. Хозяин пса пожертвовал найденный в будке метеорит для науки - теперь его будут тщательно изучать.