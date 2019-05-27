Суд взыскал еще 450 тыс. рублей с интерната в Калмыкии, где со счетов детей снимали деньги

ТАСС, 27 мая. Элистинский городской суд вынес решение еще по двум искам к местному дому-интернату для умственно отсталых детей, где за восемь лет со счетов воспитанников незаконно было снято более 2 млн рублей. Социальное учреждение должно будет вернуть несовершеннолетним более 450 тыс. рублей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе прокуратуры по Калмыкии.

Всего республиканская прокуратура внесла в суд 11 исковых заявлений с требованием взыскать с дома-интерната неправомерно изъятые денежные средства детей на общую сумму свыше 2 млн рублей. Первый иск на сумму более 200 тыс. рублей был удовлетворен судом 13 мая.

"Элистинский городской суд продолжает рассмотрение исков прокурора республики, заявленных в интересах детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей. Сегодня судом удовлетворены еще два исковых заявления о взыскании денежных средств на общую сумму свыше 450 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В апреле после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей следственное управление СК РФ по республике возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, руководство дома-интерната и должностные лица республиканского Министерства социального развития, труда и занятости населения в течение восьми лет не могли должным образом обеспечить детей лекарствами, одеждой, средствами личной гигиены и медицинским оборудованием, тратя на это личные деньги своих подопечных.