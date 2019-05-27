В России отмечают День библиотек

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Работники российских библиотек в понедельник в 24-й раз отмечают профессиональный праздник.

День библиотек празднуется в России 27 мая - в этот день в 1795 году была основана Императорская публичная библиотека (ныне Российская национальная библиотека). По традиции к этой дате приурочены мероприятия, направленные на повышение роли книги в обществе, а также решение проблем развития библиотечного дела.

В Министерстве культуры РФ ТАСС рассказали, что сегодня в стране насчитывается более 42 тыс. библиотек и оказывающих аналогичные услуги организаций. В них работают в общей сложности более 130 тыс. человек.

Как будут отмечать

На сайте Российской государственной детской библиотеки (РГБ) к празднику будет размещена подборка тематических изданий. "Мы разместим на сайте большую подборку книг для разных возрастов, в которой дети и подростки смогут узнать все о библиотеках и библиотекарях", - рассказал представитель учреждения.

В пресс-службе также отметили, что библиотека при поддержке Министерства культуры и Роспечати уже не первый год проводит благотворительную акцию "Подари ребенку книгу". "Мы собираем книжки для сельских, районных библиотек. Акция идет нон-стоп, в любое время все желающие могут зайти на сайт, выбрать библиотеку, книжку и в два клика отправить ее ребенку. Участие в этом мероприятии будет главным подарком для библиотек в этот праздничный день", - отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что в этом году на книжном фестивале "Красная площадь" пройдет сбор книг для пяти региональных библиотек и одной школьной библиотеки для детей с ограниченными возможностями. "В течение фестиваля любой человек сможет оставить в шести специальных боксах, расположенных на территории "Красной площади", книги для фондов региональных библиотек - участников акции, а в их лице - для десятков других детских библиотек, находящихся в отдаленных и труднодоступных уголках нашей страны", - сообщил он.

Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино готовится к открытию Фестиваля славянских культур "СЛАВный день - 2019", которое состоится 1 июня. В рамках фестиваля на всех площадках Иностранки будут проходить встречи с известными авторами и деятелями культуры славянского мира, лекции, концерты, мастер-классы, открытые уроки, публичные чтения.

Будущее библиотечного дела

В пресс-службе Минкультуры ТАСС напомнили, что нацпроект "Культура" предполагает переоснащение к 2024 году 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту. "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов в объеме 700 млн рублей между 38 субъектами Федерации на создание модельных муниципальных библиотек и внедрение в них эффективных моделей управления, направленных на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания. Это позволит обновить фонды, отремонтировать здания, создать на библиотечных площадках современные информационные центры для подключения к интернету, работать с базами данных и подключаться к государственной информационной системе "Национальная электронная библиотека", - отметили в пресс-службе.

В частности, по словам представителя Минкультуры, в 2019 году должны появиться 110 модельных библиотек, "в том числе 30 библиотек, имеющих статус центральной районной или центральной городской библиотеки, и 80 муниципальных".

Представители РГБ сообщили ТАСС, что в планах учреждения - выяснить, чего ждет общество от библиотек.

"Важно, чтобы стратегия базировалась не на субъективных оценках только профессионалов "изнутри" библиотечного сообщества. Необходимо проводить серьезные исследования и изучение ожиданий общества и государства от библиотек, какие жизненно важные задачи отдельно взятого человека и страны будут решаться с нашей помощью. Мы проводим несколько таких исследований, их результаты лягут в основу нашей будущей стратегии", - отметил представитель пресс-службы.