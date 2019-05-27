Следователи проверят жилищные условия ребенка, брошенного в ТЦ в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Следователи СК вместе с органами опеки проверят жилищные условия шестилетнего мальчика, брошенного матерью в торговом центре в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следователи совместно с сотрудниками органов опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями", - сказала Иванова.

Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, его мать доставлена в следственные органы для опроса и проведения проверочных мероприятий.

По данным СК, 26 мая женщина пришла в торговый центр на севере Москвы, где в игровой комнате оставила своего шестилетнего сына. Вечером сотрудники торгового центра обратились в правоохранительные органы. По данному факту следствие проводит доследственную проверку. Ранее полиция также начала проверку по факту произошедшего.