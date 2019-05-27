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Губернатор Иркутской области госпитализирован из-за болей в спине

В пресс-службе правительства региона ранее опровергли сообщения о госпитализации Сергея Левченко
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© Сергей Карпухин/ТАСС

ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что губернатор Сергей Левченко находится в больнице. Как говорится в распространенном пресс-службой в понедельник сообщении, глава региона госпитализирован из-за болей в спине.

Ранее в пресс-службе, комментируя информацию о госпитализации Левченко, которая появилась в социальных сетях и Telegram-каналах, в беседе с корреспондентом ТАСС эту информацию опровергли, сообщив, что губернатор находится в командировке в Москве.

"Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение. Причина обращения - болевой синдром в связи с травмой спины. Для дополнительных обследований глава региона оставлен в лечебном учреждении. По оценкам врачей, срок обследования - три дня, состояние здоровья Сергея Левченко опасений не вызывает", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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