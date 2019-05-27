В провинции Сычуань удалось сфотографировать панду-альбиноса

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники национального природного заповедника Волун, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая, при помощи инфракрасных камер сумели сфотографировать панду-альбиноса. Снимок, размещенный на официальном сайте заповедника, стал первой фотографией абсолютно белого бамбукового медведя, снятого в дикой природе.

По словам экспертов Китайского центра по защите и изучению больших панд, медведь-альбинос пока еще подросток - возраст животного составляет от одного до двух лет. "Панда становится взрослой по достижении четырех лет. Один год жизни бамбукового медведя эквивалентен 3,5 годам человеческой жизни", - пояснил сотрудник центра Ван Лунь, его слова в понедельник приводит газета China Daily.

Ученые отмечают, что белая панда выглядит здоровой и уверенно передвигается по лесу. По словам специалистов, это признак того, что генетическая мутация не влияет на ее повседневную жизнь.

"Простые мутации не оказывают существенного влияния на физиологические функции панды, ее деятельность и процесс размножения", - сказал эксперт в области наук о живой природе Пекинского университета Ли Шэнь. "Единственное, таких животных гораздо легче обнаружить в условиях дикой природы, а их тело более чувствительно к воздействию прямых солнечных лучей", - добавил он.

Сообщается, что пол животного установить пока не удалось. По словам сотрудников заповедника, в будущем планируется установить больше инфракрасных камер для наблюдения за пандой-альбиносом.

Ученые также допускают, что белый бамбуковый медведь - не единственный в заповеднике. Как уточнил Ли Шэнь, наличие одной такой панды свидетельствует о гене альбинизма у обитающей в регионе популяции животных.