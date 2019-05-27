Рост рождаемости зафиксирован в Москве в первые два месяца весны

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Столичные органы ЗАГС в марте и апреле 2019 года зафиксировали рост рождаемости на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Весенний беби-бум зафиксировали столичные органы ЗАГС. В марте и апреле в Москве появились на свет 22 тыс. 553 младенца. Это почти на 1,3 тыс. новорожденных больше, чем в первые два весенних месяца прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что родители выбирали для малышей в основном популярные имена. "Чаще всего девочек, рожденных в марте и апреле этого года, называли Александрами, Мариями и Софиями (Софьями), а мальчиков - Михаилами, Александрами и Максимами", - сообщается на портале.

В то же время, некоторые московские родители сделали выбор в пользу необычных имен. Так, в апреле в столице родилась девочка, которую назвали Арья, - такое имя носит одна из героинь популярного телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones). Как отмечается на сайте, за восемь лет существования сериала в Москве появилось 18 девочек с таким именем.