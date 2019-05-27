"Одноклассники" и "ВКонтакте" запустили турнир для создателей мобильных игр

"ВКонтакте" и "Одноклассники" (ОК) запустили турнир Games Cup для разработчиков мобильных игр с призами на 1,4 млн рублей. Игры на конкурс будут приниматься c 27 мая до 27 сентября, сообщила пресс-служба ОК.

"Участники поборются за трафик для своих проектов на игровых платформах ОК и ВК, а также призовой фонд в размере 1,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В конкурсе предусмотрены две номинации - PRO для опытных и New Star для новичков. Игра-победитель первой категории получит трафик на миллион установок на любой из двух игровых платформ, за второе и третье место участники получат 600 000 и 400 000 установок или просмотров соответственно.

Победитель второй категории получит сертификат на 600 000 рублей, а занявшие второе и третье места - на 300 000 и 200 000 рублей соответственно. Образовательный портал GeekBrains также подарит трем участникам этой номинации сертификаты на обучающий курс по созданию HTML5-игр.

Специальный приз в 300 000 рублей получит игра с наиболее интересными и эффективными социальными механиками.

Игры не должны быть ранее размещены на платформах ОК и ВК. При этом опытные разработчики могут адаптировать для конкурса игры, уже опубликованные на других платформах.

Победители и призеры будут названы 4 октября.